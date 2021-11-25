Son Dakika! Kadıköy metrosunda bir kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı

Akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe hattında metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculardan biri bilinmeyen bir nedenle metrodaki bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle saldırgan yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek küfürler savurdu. Saldırgan kadını "Yüzünü keserim senin" diyerek tehdit etti.

TUTUKLANDI

Metroda korku dolu anlar yaşatan Emrah Yılmaz (32), "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

MASKE YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Şüpheli Emrah Yılmaz'ın emniyetteki ifadesinde olay günü evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek için poşetin içine koyarak yanına aldığını söyledi. Poşetin yırtılması sonucu bıçağı gazete kağıdına koyarak pantolonunun arka cebine koyduğunu ifade eden Yılmaz, metroda karşısında oturan kadının maskesini takmadığını gördüğünü, maske takması yönünde uyardığını ve kadının kendisine kızgın bir şekilde karşılık verdiğini iddia etti.

"BANA TEKME ATTI"

Astım hastası olmasına rağmen kendisinin maske taktığını kadına söylediğini belirten şüpheli Yılmaz, olayla ilgisi olmayan ve ismini bilmediği başka bir kadının ve annesinin kendisine bağırdığını ve hakaret ettiğini öne sürdü. Tartışmanın büyüdüğünü, metrodaki diğer insanların kendilerini ayırdığını ifade eden Yılmaz'ın "Bu sırada genç bayan bana döner tekme attı, tekme karnıma geldi. Araya girenler beni tutmuş olduğu için ben karşılık veremedim" dediği öğrenildi.

MAĞDUR KADINLARDAN BİRİ KONUŞTU

Saldırganın küfür ve hakaretlerine maruz kalan kadınlardan Senanur Damgacı ise olay anına ilişkin açıklamalarda bulundu. Damgacı, "Orada bir kadın oturuyordu, maskesi yarı kapalıydı ve burnu açıktaydı. Kadına bu yüzden laf söylemeye başladı ancak biz ilk başta aldırış etmedik. Kadının cildi yaraydı ve maskeyi yarıya indirmesi gerektiğini söyledi. Ancak adam, sataşmaya devam etti ve olay gelişti" dedi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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