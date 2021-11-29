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Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar yeniden başladı

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar yeniden başladı

Bir son dakika haberine göre İstanbul Havalimanı'nda kuvvetli lodos nedeniyle ara verilen operasyonlara yeniden başlandı.

İstanbul Havalimanı'nda kuvvetli lodos nedeniyle ara verilen operasyonlara yeniden başlandı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisinden ( İga ) yapılan açıklamaya göre, şiddeti saatte 90 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle uçaklar İstanbul Havalimanı'na inememişti.

İstanbul Havalimanı'nda kısa süre önce duran operasyonlara yeniden başlandığı duyuruldu.

Atatürk Havalimanı'nda ise lodos nedeniyle operasyonların durdurulduğu öğrenildi.

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AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri

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