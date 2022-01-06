Son Dakika! İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı, çok sayıda yaralı var - Haberler
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Son Dakika! İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı, çok sayıda yaralı var

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika! Eyüpsultan'da bir İETT otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İslambey Mahallesi Tahta Minare Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otobüs durağına çarptı.

Son Dakika! İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı, çok sayıda yaralı var

TRAFİK OLUŞTU

Yaralıların da olduğu kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı, çok sayıda yaralı var

Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı

Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı

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