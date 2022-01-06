Son Dakika! İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı, çok sayıda yaralı var
Son dakika! Eyüpsultan'da bir İETT otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İslambey Mahallesi Tahta Minare Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otobüs durağına çarptı.
TRAFİK OLUŞTU
Yaralıların da olduğu kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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