Son dakika: SSK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
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Son dakika: SSK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek

Son dakika: İstanbul Eczacı Odası, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden yararlanamayacak. Bu vatandaşlar maskelerini çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan temin edecek.

Son dakika: SSK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
28.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:08

İstanbul Eczacı Odası'nın yaptığı açıklamaya göre, artık kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maske alamayacak. Yapılan açıklamada bu kişilerin çalıştıkları kurumlardan maske temin edebileceği ifade edildi.

Yapılan açıklama şöyle:

Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

SSK'LILAR MASKELERİNİ İŞ YERLERİNDEN TEMİN EDECEK

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir.

Bu kapsamda eczanelerimize gelecek vatandaşlarımızı bilgilendirmek için hazırladığımız afiş çalışmamız aşağıdadır.

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