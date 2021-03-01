Son dakika haberi | İstanbul'da 3 ilçede ayakkabı çalan hırsız kamerada
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Son dakika haberi | İstanbul'da 3 ilçede ayakkabı çalan hırsız kamerada

01.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:18
Son dakika haberi | İstanbul'da 3 ilçede ayakkabı çalan hırsız kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da 3 ilçede apartmanlardan ayakkabı çalan hırsız yakalandı.

İSTANBUL'da 3 ilçede apartmanlardan ayakkabı çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü Kadıköy timleri, Kadıköy, Kartal ve Maltepe'de ayakkabı hırsızlığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, güvenlik kamera  görüntülerini inceledi. Görüntülerde 29 çift marka ayakkabıyı çalan şüphelinin Erdinç A. olduğu tespit edildi. Çok sayıda sabıkası bulunduğu öğrenilen Erdinç A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI 

Şüphelinin hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kimi zaman elindeki broşürlerle apartmanda dolaşarak ayakkabı çaldığı, kimi zaman elindeki poşetlerle kapı önlerinde eğilerek ayakkabı seçtiği görülürken, şüphelinin hırsızlık yaptığı bir adrese ise elinde ajanda ile girmesi yine güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

 


Son dakika haberi | İstanbul'da 3 ilçede ayakkabı çalan hırsız kamerada
Son dakika haberi | İstanbul'da 3 ilçede ayakkabı çalan hırsız kamerada
Son dakika haberi | İstanbul'da 3 ilçede ayakkabı çalan hırsız kamerada
Son dakika haberi | İstanbul'da 3 ilçede ayakkabı çalan hırsız kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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