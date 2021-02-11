Son Dakika: Apartmandakiler panikle dışarıya koştu! Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama
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Son Dakika: Apartmandakiler panikle dışarıya koştu! Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama

11.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:32

Son dakika: Bahçelievler Basın Sitesi'nde 14 katlı bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilirken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Öte yandan 2 kişi dumandan etkilenirken, apartman sakinleri panikle kendilerini dışarıya attı.

Olay, Bahçelievler, Basın Sitesi Sokakta bulunan 14 katlı binanın boş olan 6. katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairede doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu.

Son Dakika! Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama: 3 yaralı

APARTMANDAKİLER PANİKLE DIŞARIYA ÇIKTI

Patlamanın ardından paniğe kapılan apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ederek, söndürdü.

Son Dakika! Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama: 3 yaralı

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Olayda 2 kişinin dumandan etkilendi. 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar patlamanın olduğu binanın önünde toplanarak olayı seyretti.

Son Dakika: Apartmandakiler panikle dışarıya koştu! Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama
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