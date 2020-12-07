Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti
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Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti

07.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:04

Son dakika! Arnavutköy'de taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük ve zeminde oluşan kayma nedeniyle taş ocağında bulunan bir iş makinesi de devrildi. Göçükte 2 işçi hayatını kaybetti.

İstanbul Arnavutköy'de bir taş ocağında göçük oluştu. Ekiplerin sevk edildiği taş ocağında, zemindeki kayma nedeniyle bir iş makinesi de devrildi. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alınan Nuri D'nin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taş ocağından ilk görüntüler:

Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı
Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı
Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti
Haber Yorumları (2)
ORCUNBSTNC: cok üzüldüm Allah rahmet eylesin. . :(
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NAZERİN: Yazık ya üzüldüm inşala kimsenin başına gelmesin yani işcilolere dikkat.
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500
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