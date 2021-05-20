Son Dakika: İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı

Son dakika: İsrail Güvenlik Kabinesi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladı. Bölgede tansiyonun düşmesini sağlayacak ateşkes, bu gece saat 02.00'de başlayacak.

10 Mayıs'tan bu yana Gazze'yi abluka altına alan İsrail, tüm dünyadan gelen tepkilerin ardından ateşkes kararı aldı. Çok sayıda sivilin ve çocuğun katledildiği saldırılar, bu ateşkes çerçevesinde sona erecek.

ATEŞKES GECE 2'DE BAŞLAYACAK

İsrail Güvenlik Kabinesi abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini onayladı. Ateşkesin gece saat 02.00'de başlayacağı açıklandı.

HAMAS DA DOĞRULADI

Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi de ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bilgisini doğruladı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

230 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i çocuk olmak üzere 230'a yükseldi.