Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu

Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: İsrail Meclisi, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçti. Seçime göre, yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu.

İsrail Meclisi, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçti. İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan oylamada, Isaac Herzog ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Herzog, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Reuven Rivlin'in yerini alacak.

GİZLİ OY YÖNTEMİ KULLANILDI

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı seçiminin Genel Kurulda yapılacak gizli oy yöntemiyle gerçekleşeceği belirtilmişti. Açıklamada, "Milletvekilleri bugün İsrail devletinin yeni Cumhurbaşkanı'nı seçecek" ifadelerine yer verilmişti.

CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİ SINIRLI

İsrail'de 7 yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan Başbakan'ın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı. İsrail Meclisi ise doğrudan halk tarafından seçilen 120 milletvekilinden oluşuyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togolu mevkidaşı Dussey'le ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togolu mevkidaşı Dussey'le ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım"
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 13:15:30. #1.16#

title