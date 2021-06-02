Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu

Son dakika: İsrail Meclisi, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçti. Seçime göre, yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu.

İsrail Meclisi, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçti. İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan oylamada, Isaac Herzog ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Herzog, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Reuven Rivlin'in yerini alacak.

GİZLİ OY YÖNTEMİ KULLANILDI

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı seçiminin Genel Kurulda yapılacak gizli oy yöntemiyle gerçekleşeceği belirtilmişti. Açıklamada, "Milletvekilleri bugün İsrail devletinin yeni Cumhurbaşkanı'nı seçecek" ifadelerine yer verilmişti.

CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİ SINIRLI

İsrail'de 7 yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan Başbakan'ın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı. İsrail Meclisi ise doğrudan halk tarafından seçilen 120 milletvekilinden oluşuyor.