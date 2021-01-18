İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısı kamerada

18.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:24
İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısı kamerada

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflere iki roketle hava saldırısı düzenledi.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflere iki roketle hava saldırısı düzenledi. O anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflere iki roketle hava saldırısı düzenledi. İsrail'in Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Aşdod kenti yakınlarına roket atılmasına karşılık Hamas'a ait mevzilere saldırı düzenlendi." ifadelerine yer verdi. Sözcü, Hamas'ın tünel çalışmalarının hedef alındığını ifade etti. İsrail'in saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde İsrail'e ait iki roketin Hamas'ın mevzilerine doğru hızla ilerlediği görüldü.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Sezen Aksu Demet Özdemir
Spor Arda Turan Erol Bulut Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 12:24:03. #1.15#
title