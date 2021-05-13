Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 103'e yükseldi

Son dakika: İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 103'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Filistinlilere saldırmaya devam ediyor. Bölgeden alınan bilgilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi.

YARALI SAYISI 580'E ULAŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 27'sinin çocuk, 11'inin kadın olduğu, yaralı sayısının da 580'e ulaştığı ifade edildi. Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'de ölenlerin sayısını 87, yaralı sayısını da 530 olarak duyurmuştu.

ADETA EVLERİNE HAPSOLDULAR

Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü. Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısında birçok noktayı vurmasının ardından Gazze'den ateşlenen roketler nedeni ile başkent Tel Aviv'den ülkenin kuzeyinde yer alan Nasıra'ya kadar siren sesleri yükselmişti.

'SURLARIN MUHAFIZI' OPERASYONU BAŞLATILDI

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik 'Surların Muhafızı' adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.