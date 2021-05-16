Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı
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Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı

Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Son dakika! İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarına durmaksızın devam ediyor. Dün Gazze'de medya binasını yerle bir eden İsrail ordusu, bugün de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı. Öte yandan 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor. Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına dün gece yarısından itibaren devam etti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 10'u kadın, 8'i çocuk olmak üzere 23 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

DÜN MEDYA BİNASINI YERLE BİR ETTİLER

Dün İsrail ordusu, Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binayı vurdu. Bu saldırıya Türkiye ve dünyadan birçok tepki geldi.

BAKANLIK BİNALARINI BOMBALADILAR

Saldırılarına devam eden İsrail, bugün de Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı.

174 ÖLÜ, 1200 YARALI

Son saldırılarla Gazze'de 47'si çocuk, 29'u da kadın olmak üzere 174 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1200'e çıktığı ifade edildi.

MORGLARDA YER KALMADI

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede durumun giderek kötüye gittiğini söyledi. Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de büyük bir yıkım oluştuğunu ve morglarda yer kalmadığını ifade etti.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı - Haberler
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