Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu kana doymuyor: Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz
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Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu kana doymuyor: Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz

Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu kana doymuyor: Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Son dakika: İsrail'in hafta başından beri Filistinlileri ablukaya alıp Mescid-i Aksa'ya saldırmasından sonra İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni tehditler geldi. Masum sivillerin katledilmesinde büyük rolü olan Netahyahu, "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü devam ederken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan yeni tehdit mesajı geldi.

Netanyahu, hafta başından beri İsrail ordusunun Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirerek "Saldırılarımızın şiddetini daha da artıracağız" dedi.

HAMAS'A MESAJ

Askeri yetkililerle yaptığı güvenlik toplantısının ardından konuşan İsrail Başbakanı, Hamas'ın "Hiç beklemediği şekilde vurulacağını" söyledi.

VURULAN İSRAİLLİ KADIN İÇİN ÜZÜLDÜĞÜNÜ BELİRTTİ

Aşkelon kentinde Gazze Şeridi'nden atılan roketlerle vurulan iki İsrailli kadının ölümünden "Büyük üzüntü" duyduklarını ifade eden Netanyahu, vatandaşlardan güvenlik talimatlarına uymalarını istedi.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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