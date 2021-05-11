Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu kana doymuyor: Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz

Son dakika: İsrail'in hafta başından beri Filistinlileri ablukaya alıp Mescid-i Aksa'ya saldırmasından sonra İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni tehditler geldi. Masum sivillerin katledilmesinde büyük rolü olan Netahyahu, "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.