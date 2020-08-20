Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi Son dakika: Isparta'da 19 yaşındaki eski kız arkadaşı Güleda Cankel'i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan hakkında ömür boyu hapis cezası verildi.

Isparta'da, Güleda Cankel'i (19) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan (20) hakkında ömür boyu hapis cezası verildi.

KASTEN ADAM ÖLDÜRMEKTEN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Isparta'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i, geçen yıl 18 Kasım'da kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan, hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Pehlivan, yargılandığı davada 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

BABASI "ADALETİN EN AĞIR CEZAYI VERECEĞİNE İNANCIMIZ BÜYÜK" DEMİŞTİ

Isparta'da eski kız arkadaşı, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i, geçen yıl 18 Kasım günü kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan'ın, bugün dördüncü kez hakim karşısına çıkacağı Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava öncesi genç kızın babası Mustafa Cankel açıklama yaptı.

Mustafa Cankel, kızının öldürülmesinin üzerinden yaklaşık 9 ay geçtiğini belirterek, sanığın reddi hakim talep ederek duruşmayı uzatma çabasına girdiğini, ancak başaralı olamadığını söyledi. Mustafa Cankel, "Adaletin en ağır cezayı vereceğine inancımız büyük. Bu son diyoruz ama hep Zeynep kardeşimizin, Ceren'in en son ki Muğla'da yaşanan bilhassa Muğlamızda çok yaşandı. Pınar hepimizin aynı şekilde yüreğini dağladı. 4'üncü duruşma fiili olarak 3'üncü bu. Büyük ihtimal karar çıkmasını bekliyoruz. Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet vardı. Yeterli değil ama onu almaya çalışacağız. Verileceğine inanıyoruz" dedi.