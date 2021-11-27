Son dakika: İspanya'da polis ve jandarma, hakları için gösteri düzenledi

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin gösterilerde güvenlik görevlilerine tanınan bazı hakları kaldırmaya yönelik girişimi, başkent Madrid'de polis ve jandarmalar tarafından protesto edildi.

Kent merkezinde toplanan çok sayıda polis ve jandarmanın yürüyüşüne muhalefette bulunan sağ partiler de üst düzeyde katılarak destek verdi.

"İspanya'da güvensizliğe hayır" ve "Polisler bu reforma karşı birlik içinde" temaları altında yapılan, yüksek katılımlı yürüyüşün, "İspanya tarihindeki en büyük polis gösterisi" olduğu belirtildi.

Polis ve jandarmanın bağlı olduğu sendikaların temsilcileri konuşmalarında, hükümetin yapmak istediği yasal değişikliğin sadece polisin değil vatandaşların da güvenliğini riske atacağını savundu.

Ülkenin en büyük polis sendikası Jupol'un sözcüsü Pablo Perez, "Vatandaş Güvenlik Yasası reformu sırasında ülkemizdeki tüm güvenlik güçlerinin kaygılarının dikkate alınmadığı sürece protestolarımızın bitmeyeceğini hükümete göstermek için buradayız. Otorite eksikliği ve operasyonel anlamda sokaktaki yetkilerimizin kısıtlanmasından dolayı kendimizi korumasız hissediyoruz." dedi.

Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) de hükümetin yasa değişikliğini yapması halinde bunu Anayasa Mahkemesine götüreceğini duyurdu.

Diğer yandan gösteride görevli polis memurlarının bu kez kendi meslektaşlarına karşı güvenliği sağlaması dikkati çekti.

Gösteriye neden olan yasa değişikliği

İspanya'da ekonomik krizin yaşandığı 2008-2014 döneminde neredeyse her gün yapılan ve çoğu zaman şiddet içerikli olan gösterilerin ardından 2015'te dönemin sağ görüşlü hükümeti tarafından çıkarılan Vatandaş Güvenlik Yasası ile gösterilerde güvenlik görevlilerini koruyan bazı haklar getirilmişti.

Ülkede iki yıldır iktidarda olan sol koalisyon hükümeti, mevcut yasada reform yapacağını duyurmuştu.

Hükümetin, polisin plastik mermi kullanmasının yasaklanması, gözaltı süresinin kısaltılması, göstericilere müdahale sırasında polisin görüntülerinin çekilmesine getirilen yasağın kaldırması ve izinsiz gösterilere müsaade edilmesi yönünde değişiklikler yapması öngörülüyor.

Mevcut yasada, basının dışında göstericilerin polisin görüntülerini çekip sosyal medyada yayınlamasına 600 ila 30 bin avro para cezası veriliyor.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri

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