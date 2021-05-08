Son dakika... Işık ihlali kaza getirdi: 1 yaralı
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Son dakika... Işık ihlali kaza getirdi: 1 yaralı

Son dakika... Işık ihlali kaza getirdi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Silivri'de D-100 karayolunda kavşakta ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, ticari taksiyle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Silivri'de D-100 karayolunda kavşakta ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, ticari taksiyle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Silivri'de D-100 karayolunda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kavşakta ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, ticari taksiyle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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