Son Dakika | İş yerine silah ticareti baskını kamerada
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Son Dakika | İş yerine silah ticareti baskını kamerada

İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... İş yerine silah ticareti baskını kamerada Operasyonda, 6 adet tabanca, 7 adet şarjör ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi Konya'dan Manavgat'a silah getirip satacağı tespit edilen şüphelinin Manavgat'ta bulunan iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerine silah ticareti baskını kamerada

Operasyonda, 6 adet tabanca, 7 adet şarjör ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi

ANTALYA - Konya'dan Manavgat'a silah getirip satacağı tespit edilen şüphelinin Manavgat'ta bulunan iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 adet tabanca, 7 adet şarjör ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerine baskın yapıldı. Konya'dan Manavgat'a silah getirip satacağı tespit edilen M.K. isimli şahısın Manavgat sanayii sitesinde bulunan iş yerinde yapılan aramada 5 adet 9X19 mm Baretta marka Tabanca, 1 adet 9X19mm, Cold 1911 Marka tabanca, 35 adet 9x19 Fişek, 25 kök kenevir bitkisi (Skunk), 2 adet uyuşturucu hap olmak üzere toplam 6 adet Tabanca ve bu tabancalara ait 7 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli M.K, 21 Mayıs Cuma günü mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.

Son Dakika | İş yerine silah ticareti baskını kamerada
Son Dakika | İş yerine silah ticareti baskını kamerada
Son Dakika | İş yerine silah ticareti baskını kamerada
Son Dakika | İş yerine silah ticareti baskını kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk

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