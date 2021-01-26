Son dakika... İş yerine pompalı tüfekle saldıran şüphelilerin kamyonetle kaçış anı kamerada
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Son dakika... İş yerine pompalı tüfekle saldıran şüphelilerin kamyonetle kaçış anı kamerada

26.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:33
Son dakika... İş yerine pompalı tüfekle saldıran şüphelilerin kamyonetle kaçış anı kamerada

Son dakika haberi: SAMSUN'un Bafra ilçesinde kimliği belirsiz kişiler pompalı tüfekle bir iş yerine ateş açtı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kimliği belirsiz kişiler pompalı tüfekle bir iş yerine ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelilerin kamyonetle kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi Emirefendi Sokak'ta öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, M.K.'ye ait iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelilerin kamyonetle kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Son dakika... İş yerine pompalı tüfekle saldıran şüphelilerin kamyonetle kaçış anı kamerada
Son dakika... İş yerine pompalı tüfekle saldıran şüphelilerin kamyonetle kaçış anı kamerada
Son dakika... İş yerine pompalı tüfekle saldıran şüphelilerin kamyonetle kaçış anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR

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