Son dakika: İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre - İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu Kocaeli'de yalnız yaşayan 52 yaşındaki Bahattin Karaboya evinde ölü halde bulundu.

- İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'de yalnız yaşayan 52 yaşındaki Bahattin Karaboya evinde ölü halde bulundu.

Olay Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi 712. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş arkadaşları evinde yalnız yaşayan 52 yaşındaki Bahattin Karaboya'dan bir süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen iş arkadaşları Karaboya'nın evine gitti. Kapıdan yoğun bir koku geldiğini fark eden iş arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkon kapısını kırıp içeri girdiğinde 52 yaşındaki Bahattin Karaboya'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Karaboya'nın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemeleri sonrasında Dilovası Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yıldır