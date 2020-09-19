Son dakika! İran'da son 24 saatte koronavirüsten 166 ölüm Son dakika habere göre İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 166 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 166 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 24 bin 118'e yükseldi.

Ülkede 166 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 24 bin 118'e çıktı. Ülkede 2 bin 845 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 419 bin 43'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA