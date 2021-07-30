Son Dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Kandil, Gara ve Hakurk'ta terör hedefleri vuruldu

Son dakika! Ülkemizde 2 ayrı noktada devam eden yangınlarla mücadele sürerken askerlerimiz Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi. Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan 40'a yakın hedef imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey IrakTa yer alan bazı bölgelere hava operasyonu düzenlendi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı olarak yürüttüğü terörle mücadele harekâtı büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Irak Kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021'de hava harekatı düzenlendi.

"40'A YAKIN HEDEF İMHA EDİLDİ"

Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vuruldu. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÜLKEMİZİ ESİR ALAN YANGINLARDA TERÖR ŞÜPHESİ

Öte yandan ülkemizin güneyini esir alan yangınları söndürme çalışmaları son hızıyla devam ediyor. 20 farklı noktada süren yangınlarla ilgili terör şüphesi ise açılan soruşturma kapsamında araştırılıyor.