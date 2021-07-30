Son Dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Kandil, Gara ve Hakurk'ta terör hedefleri vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Kandil, Gara ve Hakurk'ta terör hedefleri vuruldu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika! Ülkemizde 2 ayrı noktada devam eden yangınlarla mücadele sürerken askerlerimiz Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi. Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan 40'a yakın hedef imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey IrakTa yer alan bazı bölgelere hava operasyonu düzenlendi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı olarak yürüttüğü terörle mücadele harekâtı büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Irak Kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021'de hava harekatı düzenlendi.

Son Dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Kandil, Gara ve Hakurk'ta terör hedefleri vuruldu

"40'A YAKIN HEDEF İMHA EDİLDİ"

Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vuruldu. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÜLKEMİZİ ESİR ALAN YANGINLARDA TERÖR ŞÜPHESİ

Öte yandan ülkemizin güneyini esir alan yangınları söndürme çalışmaları son hızıyla devam ediyor. 20 farklı noktada süren yangınlarla ilgili terör şüphesi ise açılan soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Son Dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Kandil, Gara ve Hakurk'ta terör hedefleri vuruldu
Son dakika haberi: MSB: Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendi, 40'a...
Son dakika haberi: MSB: Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendi, 40'a...
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Tanju Bilgiç Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Alişan Fatma Girik Diana Spencer Oğulcan Engin
Spor Muslera Ali Koç Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Kandil, Gara ve Hakurk'ta terör hedefleri vuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 10:12:43. #1.14#

title