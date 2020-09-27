Son Dakika | İntihara kalkışan genç kadını, polis ikna etmek için dakikalarca uğraştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | İntihara kalkışan genç kadını, polis ikna etmek için dakikalarca uğraştı

27.09.2020 03:48 | Son Güncelleme: 27.09.2020 03:53

Son dakika haberi... İntihara kalkışan genç kadını, polis ikna etmek için dakikalarca uğraştı İntihar girişimi nedeniyle Çorum-Samsun karayolu trafiğe kapatıldı Çorum'da bir kadın iddialara göre maddi imkansızlıklar nedeniyle girdiği bunalım sonucu üst geçide çıkarak intihara kalkıştı.

İntihara kalkışan genç kadını, polis ikna etmek için dakikalarca uğraştı

İntihar girişimi nedeniyle Çorum-Samsun karayolu trafiğe kapatıldı

ÇORUM - Çorum'da bir kadın iddialara göre maddi imkansızlıklar nedeniyle girdiği bunalım sonucu üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Polis ekipleri genç kadını kararından vazgeçirmek için dakikalarca uğraştı.

Edinilen bilgilere göre, S.G isimli kadın yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdi. Bunun üzerine Burunçiftliği kavşağında bulunan üst geçide çıkan S.G. intihara kalkıştı. Korkuluklarda kadın olduğunu gören yoldan geçen sürücüler polisi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar edeceğini dile getiren kadını, polisler sakinleştirmeye çalıştı. İntihar girişimi nedeniyle Çorum-Ankara karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Demir korkuluklara tutunarak sağa-sola doğru yürüyen kadını polisler ikna etmek için çabalarken, S.G'nin aşağı atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de aşağıda yol üzerine hava yastığı açtı. Yaklaşık bir saat sonra ikna edilen kadın korkuluklardan aşağı indirildi. Olay yerine çağrılan ambulansa hastaneye götürülmek istenen kadın ambulansa binmemek için direnirken polislerden kendisini bırakmalarını istedi. Bir süre yol üzerinde oturan genç kadın daha sonra yakınlarının da yardımıyla polisler eşliğinde hastaneye götürüldü.

Son Dakika | İntihara kalkışan genç kadını, polis ikna etmek için dakikalarca uğraştı
Son Dakika | İntihara kalkışan genç kadını, polis ikna etmek için dakikalarca uğraştı
Son Dakika | İntihara kalkışan genç kadını, polis ikna etmek için dakikalarca uğraştı
Son Dakika | İntihara kalkışan genç kadını, polis ikna etmek için dakikalarca uğraştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUGAY GÖKTÜRK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Destici
Magazin Hanife Deniz Akkaya Meryem Uzerli İbrahim Tatlıses
Spor Babel Sörloth Tamer Tuna Eddie Newton Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kaza Okul Kavga Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | İntihara kalkışan genç kadını, polis ikna etmek için dakikalarca uğraştı - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 03:54:02. #1.15#
title