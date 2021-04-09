Son dakika! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti - Windsor Kalesi önünde anma (1)
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Son dakika! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti - Windsor Kalesi önünde anma (1)

Anadolu Ajansı / Mustafa Özsoy - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği Windsor Kalesi önünden görüntüler Kale girişinde alınan güvenlik önlemleri Kale etrafında toplananlar Kale önüne Prens Philip anısına çiçek bırakılması LONDRA - İngiltere'de halk Kraliçe 2.

Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti

Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği Windsor Kalesi önünden görüntüler

Kale girişinde alınan güvenlik önlemleri

Kale etrafında toplananlar

Kale önüne Prens Philip anısına çiçek bırakılması LONDRA - İngiltere'de halk Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği Windsor Kalesi önünde toplandı. İngilizler kalenin kapısına çiçek bıraktı. (1)

Son dakika! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti - Windsor Kalesi önünde anma (1)
Son dakika! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti - Windsor Kalesi önünde anma (1)
Son dakika! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti - Windsor Kalesi önünde anma (1)
Son dakika! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti - Windsor Kalesi önünde anma (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özsoy

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