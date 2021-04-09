Son dakika! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti - Windsor Kalesi önünde anma (1)
Anadolu Ajansı / Mustafa Özsoy - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği Windsor Kalesi önünden görüntüler Kale girişinde alınan güvenlik önlemleri Kale etrafında toplananlar Kale önüne Prens Philip anısına çiçek bırakılması LONDRA - İngiltere'de halk Kraliçe 2.
Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği Windsor Kalesi önünden görüntüler
Kale girişinde alınan güvenlik önlemleri
Kale etrafında toplananlar
Kale önüne Prens Philip anısına çiçek bırakılması LONDRA - İngiltere'de halk Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği Windsor Kalesi önünde toplandı. İngilizler kalenin kapısına çiçek bıraktı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özsoy