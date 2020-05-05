Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
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Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu

Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
05.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:39

Son dakika: İngiltere, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükselmesiyle Avrupa'da en fazla can kaybının gerçekleştiği ülke oldu.

İngiltere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'e yükselmesiyle Avrupa'da en fazla ölümün meydana geldiği ülke oldu.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 693 artarak 29 bin 427'ye çıktı.

ABD'NİN ARDINDAN İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

İngiltere böylece ölü sayısının bugün 29 bin 315'e ulaştığı İtalya'yı geçerek Avrupa'da salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin en çok olduğu ülke konumuna geldi. Yeni veriler İngiltere'yi ölü sayısında dünya da da ABD'nin ardından ikinci sıraya yükseltti.

İngiltere'de toplam test sayısı 84 bin 806 yeni testle 1 milyon 383 bin 842'ye ulaşırken, toplam vaka sayısı da 4 bin 406 artışla 194 bin 990 oldu.

Salgınla mücadelede sonraki aşamanın da kolay olmayacağına dikkati çeken Raab, halkın "yeni normale" uyum sağlamasının isteneceğini kaydetti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da resmi istatistik kuruluşlarının mayıs başına kadar olan dönemi kapsayan verilerine göre ise Birleşik Krallık genelinde Kovid-19 bağlantılı ölümlerin sayısı 32 bin 375 olarak açıklandı. Ölüm sertifikalarına dayanan veriler, Kovid-19'un ana ölüm nedeni olmadığı vakaları da kapsıyor.

Bununla birlikte, İngiliz basınında yer alan iddialara göre, ülkedeki gerçek ölü sayısı 40 bine yaklaşmış bulunuyor.

HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.?

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı. Sürenin dolacağı 7 Mayıs'ta hükümetin kısıtlamaları gözden geçirmesi ve normalleşmeye dönük bir yol haritası açıklaması öngörülüyor.?

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.?

Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.?

Johnson 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti. İyileşmesi bir ay süren Johnson, 27 Nisan'da göreve dönmüştü.?

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmişti.

Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu

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