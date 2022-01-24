Son dakika! İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki karara itirazda bulunabileceğine hükmetti.
AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki karara itirazda bulunabileceğine hükmetti.
İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki karara itirazda bulunabileceğine hükmetti.
AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri