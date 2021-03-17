Son dakika! - İngiltere'de Sarah Everard protestoları 4'üncü gününde

Gelen son dakika haberine göre - İngiltere'de Sarah Everard protestoları 4'üncü günündeLONDRA İngiltere'de polis memuru Wayne Couzens tarafından öldürülen Sarah Everard için düzenlenen protestolar 4'üncü gününde devam ediyor.

- İngiltere'de Sarah Everard protestoları 4'üncü gününde

LONDRA İngiltere'de polis memuru Wayne Couzens tarafından öldürülen Sarah Everard için düzenlenen protestolar 4'üncü gününde devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneydoğusunda 3 Mart'ta kaybolan 33 yaşındaki Sarah Everard'ının 10 Mart'ta Kent Ashford yakınlarındaki ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılmış, olayla ilgili 48 yaşındaki polis memuru Wayne Couzens tutuklanmıştı. Olayın ardından binlerce kişi sokaklara çıkarak, Everard cinayetini protesto etmişti. İngiltere genelinde Everard için anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştirilirken, yüzlerce kişi protestoların 4'üncü gününde Oxford Caddesi ve Green Park'ta bir araya gelerek Londra sokaklarında yürüyüşlerine devam ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ