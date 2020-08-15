Son Dakika: İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yıl dönümü töreni Son dakika habere göre İngiltere'de "Japonya'da Zafer Günü" olarak da anılan 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yıl dönümü için anma töreni düzenlendi.

İngiltere'de "Japonya'da Zafer Günü" olarak da anılan 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yıl dönümü için anma töreni düzenlendi.

İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yılında anma töreni düzenlendi. İngiltere Kraliyet Ailesi, "Japonya'da Zafer Günü" olarak da bilinen anma törenlerine liderlik ederken, Galler Prensi Charles, Staffordshire'da bulunan National Memorial Arboretum'da iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Charles, anma törenleri kapsamında Kwai Demiryolu Anıtı'na çelenk koydu. Prens Charles yaptığı konuşmada, "İkinci Dünya Savaşı gazilerine saygı gösterilmeli, teşekkür edilmeli ve değer verilmeli" ifadelerini kullanırken, gazilerin hizmetinin "çağlar boyunca yankılanacağını" vurguladı.

Anma etkinliğine katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iki dakikalık saygı duruşunun ardından "barış ve refahın" yeniden sağlanması için mücadele edenlere teşekkür etti. Johnson sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "75 yıl önce Uzak Doğu'da birçok milletten cesur kadın ve erkek İkinci Dünya Savaşı'na son vermek için birlik oldu. Özgürlük için savaştılar, savaşı kazandılar ve barışı sağladılar. Her gün olduğu gibi bugün de onları hatırlayacağız" dedi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ise yaptığı açıklamada, çatışmaların sonundaki sevinçten bahsederken, savaşın getirdiği korkunç yıkıma da dikkat çekti. Elizabeth, "Yiğitçe savaşanlara teşekkür ediyorum" dedi.

İngiltere ve müttefiklerinin Japonya'ya karşı kazandığı savaş 15 Ağustos 1945'te ABD'nin Japonya'ya attığı iki atom bombasının ardından Japonya'nın teslim olmasıyla sona erdi. ABD'nin attığı atom bombası nedeniyle Japonya'da 214 bin kişinin öldüğü tahmin edilirken, savaş sırasında 2,5 milyondan fazla Japon askerinin ve sivilin öldüğüne inanılıyor. - MANCHESTER

Kaynak: İHA