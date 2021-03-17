Son dakika... İngilizler tatil tercihini Türkiye'den yana kullandı

Son dakika habere göre İngiltere'de yayınlanan Telegraph gazetesi, İngiliz turistler için düzenlediği ve yaklaşık bin kişinin katıldığı ankette "Koronavirüs kontrolleri olmadan yine de seyahat konusunda rahat eder miydiniz?

– İngiltere'de yayınlanan Telegraph gazetesi, İngiliz turistler için düzenlediği ve yaklaşık bin kişinin katıldığı ankette " Koronavirüs kontrolleri olmadan yine de seyahat konusunda rahat eder miydiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 70'i, koronavirüs kontrolleri olmasa da Türkiye 'ye gideriz" cevabını verdi.

İngiltere'de binlerce kişi yaklaşan yaz sezonu öncesi erken tatil rezervasyonularına başladı.İngiliz medyasından Telegraph gazetesi sosyal medya üzerinden düzenlediği ankette, Türkiye'nin koronavirüs kontrolleri olmadan İngiliz tatilcileri kabul etme planları konusunda yayımladığı haberin devamında okurlarına tatil için Türkiye tercihi soruldu.

YÜZDE 70'İ EVET DEDİ

Ankette sorulan "Türkiye, bir aşı sertifikası veya negatif kovid testi gerekmeksizin İngilizlerin yaz tatili için ülkeye girmesine izin veren ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Hiç kovid kontrolü yoksa yine de seyahat etme konusunda kendinizi rahat hisseder miydiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 70'i 'evet' yanıtını verdi. Öte yandan, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, vatandaşlarının tatil için Türkiye'de en çok tercih ettikleri Muğla'yı gezdiği sırada, 1 milyon İngiliz'in tatil için kente geleceğini belirtmişti.

- İngiltere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı