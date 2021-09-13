Son dakika haberi... İMAM CAMİ BAHÇESİNDE BULDUĞU ALTINLARI POLİSE TESLİM ETTİ - Haberler
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Son dakika haberi... İMAM CAMİ BAHÇESİNDE BULDUĞU ALTINLARI POLİSE TESLİM ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre SİVAS'ta imam Halil İbrahim Yüceal (58), cami bahçesinde bulduğu altınları polise teslim etti.

SİVAS'ta imam Halil İbrahim Yüceal (58), cami bahçesinde bulduğu altınları polise teslim etti.

Yeşilyurt Mahallesi, Çiftlik Caddesi üzerindeki Asr-ı Saadet Camii'nin imamı Halil İbrahim Yüceal, bahçede temizlik yaptığı sırada sarılı kağıt buldu. Kağıdı açtığında içinde iki yarım altın olduğunu gören Yüceal, bir süre sahibinin gelmesini bekledi. Kimse gelmeyince polise haber veren Yüceal, altınları tutanakla teslim etti. Yüceal, "Caminin bahçesi ve temizliğini kendim yapıyorum. Temizlik yaptığım sırada kağıda sarılı bir şekilde altınları buldum. Alıp baktım, kağıdı yıpranmış görünüyordu. Doğru olanın emniyete bildirmek olduğunu düşündüm. Polisler geldi ve teslim ettim. İnşallah kaybeden kişi bulur, sevinir ve bana da dua eder" dedi.

Son dakika haberi... İMAM CAMİ BAHÇESİNDE BULDUĞU ALTINLARI POLİSE TESLİM ETTİ

Son dakika haberi... İMAM CAMİ BAHÇESİNDE BULDUĞU ALTINLARI POLİSE TESLİM ETTİ

Son dakika haberi... İMAM CAMİ BAHÇESİNDE BULDUĞU ALTINLARI POLİSE TESLİM ETTİ

Son dakika haberi... İMAM CAMİ BAHÇESİNDE BULDUĞU ALTINLARI POLİSE TESLİM ETTİ

Son dakika haberi... İMAM CAMİ BAHÇESİNDE BULDUĞU ALTINLARI POLİSE TESLİM ETTİ
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Haber: Son dakika haberi... İMAM CAMİ BAHÇESİNDE BULDUĞU ALTINLARI POLİSE TESLİM ETTİ - Haberler
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