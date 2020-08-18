Son Dakika | Ilıca İdmanocağı Belediye Spor Kulübü, Bölgesel Amatör Ligine yükseldi Son dakika haberine göre Erzurum'un Aziziye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ilıca İdmanocağı Belediye Spor Kulübü, Bölgesel Amatör Lige (BAL) yükseldi.

Erzurum'un Aziziye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ilıca İdmanocağı Belediye Spor Kulübü, Bölgesel Amatör Lige (BAL) yükseldi.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum 1. Amatör Liginde mücadele eden Ilıca İdmanocağı Belediye Spor Kulübü 2020-2021 sezonunda BAL liginde mücadele edecek.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren kulüp, bu sezon 3. Lige yükselmek için mücadelesini sürdürecek.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ilıca İdmanocağı Belediye Spor Kulübünün BAL ligine renk katacağını belirtti.

Amaçlarının üst liglere çıkmak olduğunu anlatan Orhan, "Aziziyelilerin spora olan yoğun ilgisi sayesinde takımımız coşkulu taraftarı ile lige renk katmakla birlikte heyecan katacaktır. En kısa zamanda üçüncü lige çıkacağımıza inanıyorum. Bir üst lige çıkma başarısı gösteren takımımızı, teknik heyet ve yönetim kurulunu bu başarısından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA