Son Dakika! İletişim Başkanı Altun'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: İlişkilerimize ciddi zararlar verecek

Son dakika! Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım' ifadesine tepkiler çığ gibi büyüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili, "İlişkilerimize ciddi zararlar vereceği ortada" ifadelerine yer verirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Alınan kararın akıl ve ahlakla izahı yoktur" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde 'soykırımı' tanıdığını ilan etmesinin ardından Türkiye'den gelen tepkiler çığ gibi büyüyor. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD Devlet Başkanı'nın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır" denildi.

"KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ"

Ermeni terör örgütlerince şehit edilen Türk diplomatlar anısına İstanbul'da düzenlenen Şehit Diplomatlar Sergisi'nde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz. İlişkilerimize ciddi zararlar vereceği ortada" ifadelerin yer verdi.

İşte Altun'un konuşmasından satır başları:

"Sözde 'soykırım' iddiaları gibi tarihsel gerçeklikten yoksun popülist söylemler, bu topraklardaki ilmek ilmek ördüğümüz birlikte yaşama kültürümüze bir saldırıdır. Fakat bu saldırılar da bizim kardeşliğimize zarar veremeyecektir, aksine bağlarımızı daha da pekiştirecektir."

"BAŞARILI OLAMAYACAKLAR"

Türkiye'yi kendilerince istedikleri yola çekmek için terörden yaptırıma kadar türlü tehditlere başvuranlar, başarıya ulaşamadı, ulaşamayacak Allah'ın izniyle. Terör örgütü PKK'nın emri ve siyasi uzantılarının çağrısı sonucunda, özellikle sivil insanlara yönelik kanlı katliamlara sahne olan 6-8 Ekim olayları da yine böylesine bir girişimdir." dedi.

"ADALETE İNANCIMIZ TAM"

"6-8 Ekim olaylarının failleri bugün hakim karşısına çıktı. Katiller için hesap vakti. Bizim adalete inancımız tam.

"BİR AN OLSUN GERİ DURMAYACAĞIZ"

"Türkiye'yi bölmek, parçalamak ve dahası içeriden hançerlemek isteyen tüm odaklara karşı devletimiz ve milletimiz her daim ayaktadır. Terör örgütleriyle küresel güç odaklarıyla ve darbeci zihniyetlerle mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız."

"AKIL VE AHLAKLA İZAHI YOK"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Biden'ın skandal ifadesinden bir an önce vazgeçmesi gerektiğini söyledi, 'Tarihi gerçekleri çarpıtmaktır' ifadesini kullandı.

İşte Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları:

"ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanması; tarihi gerçekleri inkâr ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Bu ifadeyi kullananlar dünya ve kendi tarihlerine bakmalıdır. Olmayan bir olayın tekrarı söz konusu olamayacağı için de ABD yönetiminin gerekçesi geçersizdir. 2020 öncesi böyle bir ifade kullanılmazken ne değişti de böyle bir karar alındı? Sağduyulu Amerikan halkı bu konuda ne düşünüyor?

"TARİH BÖYLE AÇIKLAMALARLA YENİDEN YAZILMAZ"

Ermeni halkını dahi temsil etmeyen lobilerin yönlendirmesi ile alınan bu kararın akıl ve ahlak ile izahı yoktur. Bu karar, entelektüel namus bakımından da ibretlik bir karar ve açıklamadır. Tarihin böyle siyasi açıklamalarla yeniden yazılamayacağı bilinmelidir. Tarihten düşmanlık çıkarmak ve yeni karşıtlıklar yaratmak kabul edilemez ve faydasızdır.

"TARİHİ OLAYLAR ÇATIŞMA ARACI OLARAK KULLANILMAMALIDIR"

Tarihî olaylar hesaplaşma ve çatışma aracı olarak kullanılmamalıdır, siyasallaştırılmamalıdır. Böyle bir ortamın oluşmasının başta Türkiye-Ermenistan ve Türk-Ermeni ilişkileri olmak üzere bölge barışını olumsuz yönde etkileyeceği açıktır. Bölgemizin barış ve huzuru, Ermeni Diasporası ve onu, dün olduğu gibi günümüzde de kendi çıkarları için kullanmaya çalışan ülkelerin değil, bizlerin; bölge ülkelerinin, Türkiye'nin ve Ermenistan'ın ortak sorunudur.

"BU TARTIŞMA SİYASETÇİLERİN DEĞİL, TARİHÇİLERİN İŞİ"

Türkiye her zaman 1915 olayları ile ilgili tartışmaların siyasiler değil tarihçiler tarafından yapılması gereken bir konu olduğunu savunmuş ve ABD gibi müttefik ülkeler de dâhil olmak üzere üçüncü ülkelerden de bunu beklemiştir.Buna rağmen ABD yönetimi bu kararıyla kendi resmi raporlarını da, imzalarını da inkâr ederek Ermeni diasporasının ve diğer bazı odakların baskılarına boyun eğmiş, ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar Ajansında (NARA) bulunan başta General Harbord Raporu12 olmak üzere mevcut bilgi ve belgeleri görmezden gelmiştir.

"BU YANLIŞI DÜZELTİN"

Sonuç olarak; yüz yıllarca birlikte güven ve refah içinde yaşadıkları ve birlikte yaşama iradesine sahip oldukları Amerikan belgeleri ile sabit Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir. Bu yanlış düzeltilmelidir."

"TEPKİLER FARKLI OLACAKTIR"

Tüm gözler bundan sonra ne olacağına çevrilmişken Amerikan Reuters haber ajansına açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Biden'ın açıklamasına yönelik "Gelecek günlerde ve aylarda farklı şekil ve derecelerde tepkiler olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın bu konuda ne tür adımlar atacağına dair detay vermeyen Kalın, "Yeri ve zamanı geldiğinde bu talihsiz ve haksız açıklamaya gerekli tepkiyi vereceğiz." dedi.

MECLİS BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) pazartesi günü Biden'ın açıklamasına ilişkin açıklama yapacağını belirten Kalın, Amerikalı yetkililerin Türkiye'ye yapılan açıklamanın Türkiye'ye yönelik potansiyel tazminat davalarına yasal zemin teşkil etmeyeceğini söylediklerini kaydetti.