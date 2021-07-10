Son dakika... İLAÇLI BİDONDAN SU İÇEN 7'Sİ ÇOCUK 13 MEVSİMLİK İŞÇİ ZEHİRLENDİ
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Son dakika... İLAÇLI BİDONDAN SU İÇEN 7'Sİ ÇOCUK 13 MEVSİMLİK İŞÇİ ZEHİRLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ESKİŞEHİR'de çadırda kalarak tarlada çalışan Şanlıurfalı mevsimlik işçilerden 7'si çocuk 13 kişi, zirai ilaç kalıntıları bulunan bidondan içtikleri sudan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

ESKİŞEHİR'de çadırda kalarak tarlada çalışan Şanlıurfalı mevsimlik işçilerden 7'si çocuk 13 kişi, zirai ilaç kalıntıları bulunan bidondan içtikleri sudan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi'ndeki çadırlarda kalan Şanlıurfalı mevsimlik işçiler çalışmak için tarlaya gitti. Kısa bir süre sonra suları bitince, tarla sahibi daha önce içinde zirai tarım ilacı bulunan bidonlara yakındaki bir dinlenme tesisinden su doldurdu. Bu bidonlardan su içen aralarında çocukların olduğu mevsimlik işçilerde bulantı, kusma ve mide ağrısı şikayetleri başladı. Tarladaki işçiler 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi tarlada yapılan Nura Oda (40), Sıdıka Çiftçi (15), Kübra Budak (14), Fatma Demir (41), Gülcan Çiftçi (13), Merve Oda (16) ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Fatma Demir (20), Ahmet Deniz (38) Yunus Emre Devlet Hastanesi, Hatice Oda (15), Büşra Oda (11), Fatma Budak (16), Hatice Oda (24), İsmail Oda (37) Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, zehirlenen mevsimlik işçiler ile çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Son dakika... İLAÇLI BİDONDAN SU İÇEN 7'Sİ ÇOCUK 13 MEVSİMLİK İŞÇİ ZEHİRLENDİ
Son dakika... İLAÇLI BİDONDAN SU İÇEN 7'Sİ ÇOCUK 13 MEVSİMLİK İŞÇİ ZEHİRLENDİ
Son dakika... İLAÇLI BİDONDAN SU İÇEN 7'Sİ ÇOCUK 13 MEVSİMLİK İŞÇİ ZEHİRLENDİ
Son dakika... İLAÇLI BİDONDAN SU İÇEN 7'Sİ ÇOCUK 13 MEVSİMLİK İŞÇİ ZEHİRLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika... İLAÇLI BİDONDAN SU İÇEN 7'Sİ ÇOCUK 13 MEVSİMLİK İŞÇİ ZEHİRLENDİ - Haberler
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