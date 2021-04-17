Son Dakika | İl Başkanı Yıldırım'dan Bakan Selçuk'a ziyaret
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Son Dakika | İl Başkanı Yıldırım'dan Bakan Selçuk'a ziyaret

Son Dakika | İl Başkanı Yıldırım'dan Bakan Selçuk'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, birtakım temaslar için gittiği Ankara'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, birtakım temaslar için gittiği Ankara'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Milletvekili Selim Yağcı, Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz ve Ekonomi İşleri Başkanı Serkan Işık, Ankara ziyaretleri kapsamında Ankara'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren İl Başkanı Yıldırım, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendiyi ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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