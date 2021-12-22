Son dakika! İkra'nın tüfekle ölümünde bir müebbet, bir beraat

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de Berat A. (17) ve Osman Ç.'nin (16), İkra Nur Türksoy'u (16) av tüfeği ile vurarak, ölümüne neden oldukları suçlaması ile yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Berat A.'nın müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verirken, tutuksuz sanık Osman Ç.'nin ise beraatine hükmetti.

Olay, 17 Ağustos gecesi, İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde meydana geldi. Berat A. ile İkra Nur Türksoy, eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti. Berat A., burada boş olduğunu sandığı av tüfeğini eline alıp tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçma, Türksoy'un başına isabet etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Berat A. ve arkadaşı Osman Ç. tutuklandı. Osman Ç., 21 Ekim'de tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.