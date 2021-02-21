Son dakika: İkna sonucu teslim olan kadın PKK'lı, ailesi ile buluşturuldu
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Son dakika: İkna sonucu teslim olan kadın PKK'lı, ailesi ile buluşturuldu

21.02.2021 13:04 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:08
Son dakika: İkna sonucu teslim olan kadın PKK'lı, ailesi ile buluşturuldu

Son dakika haberi... VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ikna çalışmalar sonucu teslim olan terör örgütü üyesi F.Ö. ailesi ile buluşturuldu.

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ikna çalışmalar sonucu teslim olan terör örgütü üyesi F.Ö. ailesi ile buluşturuldu.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2014 yılında terör örgütüne katılan F.Ö'nün teslim olması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne bağlı olarak Irak kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürüten, F.Ö. ile irtibat sağlanarak teslim olması sağlandı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan F.Ö., yapılan işlemlerinin ardından ailesi ile kavuşması sağlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi.


Son dakika: İkna sonucu teslim olan kadın PKK'lı, ailesi ile buluşturuldu
Son dakika: İkna sonucu teslim olan kadın PKK'lı, ailesi ile buluşturuldu
Son dakika: İkna sonucu teslim olan kadın PKK'lı, ailesi ile buluşturuldu
Son dakika: İkna sonucu teslim olan kadın PKK'lı, ailesi ile buluşturuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN

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