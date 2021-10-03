Son dakika! İkinci kez kansere yakalanan anasınıfı öğretmeni hayatını kaybetti

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde öğretmenlik yapan ve bir süre önce kanseri yenmeyi başaran Evrim Solmaz, ikinci kez yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Karasu'da uzun yıllardır görev yapan Darıçayırı Şehit Oktay Demirci İlkokulu anasınıfı öğretmeni Evrim Solmaz, kanser hastalığına yakalandı. Bir süre önce kanser tedavisi gören ve hastalığı yenmeyi başaran 47 yaşındaki Solmaz, geçtiğimiz aylarda yeniden hastalığının nüksetmesi üzerine tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 aydır İzmir'de bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Solmaz, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. - SAKARYA