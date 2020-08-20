Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması ve araçlardan birinin yol kenarındaki marketin karpuz tezgahına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
20.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:26
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması ve araçlardan birinin yol kenarındaki marketin karpuz tezgahına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mustafa Çağlayan'ın kullandığı 06 DA 248 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı'ndaki kavşakta, Çetin Işık idaresindeki 07 SF 474 plakalı otomobille çarpıştı.
Işık yönetimindeki otomobil çarpışmanın etkisiyle kaldırımı aşarak yol kenarındaki marketin önünde bulunan karpuz tezgahına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçların çarpışması ve sonrasında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kaynak: AA