Son Dakika | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)
16.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:15
Son dakika haberi... KAZA ANI KAMERADAAntalya'nın Kumluca ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşakta çarpışan iki aracın çevreye savrulduğu görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI