Son Dakika | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)
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Son Dakika | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)

16.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:15
Son Dakika | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)

Son dakika haberi... KAZA ANI KAMERADAAntalya'nın Kumluca ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA ANI KAMERADA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşakta çarpışan iki aracın çevreye savrulduğu görüldü.


Son Dakika | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)
Son Dakika | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI

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