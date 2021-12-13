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Son dakika haberi | İki bina arasına sıkışan yavru köpeğe kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: İki bina arasına sıkışan yavru köpeğe kurtarma operasyonu Kocaeli'de iki bina arasına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından duvar delinerek çıkarıldı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - İki bina arasına sıkışan yavru köpeğe kurtarma operasyonu

KOCAELİ - Kocaeli'de iki bina arasına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından duvar delinerek çıkarıldı.

Olay, Körfez ilçesine bağlı Yeni Yalı Mahallesi Duygu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yavru köpek oyun oynarken iki bina arasında kalan dar bir noktaya girerek sıkıştı. Köpeği olduğu yerden çıkaramayan sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Duvarı delen itfaiye ekibi, köpeği sıkıştığı yerden çıkarıp sahibine teslim etti.

Son dakika haberi | İki bina arasına sıkışan yavru köpeğe kurtarma operasyonu

Son dakika haberi | İki bina arasına sıkışan yavru köpeğe kurtarma operasyonu

Son dakika haberi | İki bina arasına sıkışan yavru köpeğe kurtarma operasyonu

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