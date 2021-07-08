Son dakika: Iğdır'da canlı kalkan eylemine katılan 5 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika: Iğdır'da canlı kalkan eylemine katılan 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Iğdır'da canlı kalkan eylemine katılan 5 şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, 2015 yılında canlı kalkan eylemine katıldığı tespit edilen şahıslar gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, 2015 yılında canlı kalkan eylemine katıldığı tespit edilen şahıslar gözaltına alındı.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Iğdır ilinde PKK/KCK BTÖ'ne karşı yürütülen operasyonları engellemek maksadıyla 2015 yılı Ağustos ayı içerisinde Korhan Yaylası bölgesinde çadır kurarak canlı kalkan eylemine katıldıkları tespit edilen (5) şüpheli, 07 Temmuz 2021 tarihinde ikametlerinde yapılan arama sonucunda gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda şüphelilere ait cep telefonları ile dijital materyallere el konulmuş olup Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli işlemler devam etmektedir.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütünün irtibatlarını ve hareket kabiliyetini ortadan kaldırmak ve terörü ülke gündeminden çıkarmak maksadıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - IĞDIR

Son dakika: Iğdır'da canlı kalkan eylemine katılan 5 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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