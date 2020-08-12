Son Dakika: Vale ve değnekçi sorununu ortadan kaldırmak için adım atıldı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, vale ve değnekçilere düzenleme için adım attı. Buna göre ücretsiz otoparklarda vale için özel yer olmayacak.

İçişleri Bakanlığı aracı olanların sık sık sıkıntı yaşadığı değnekçi ve valelerle ilgili adım attı. Buna göre vale hizmeti verecek işletmeler bunu ruhsatına işletmek zorunda olacak. Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda, vale hizmetine özel yerler oluşturulamayacak.

MÜŞTERİ, VALE HİZMETİ ALMAYA ZORLANAMAYACAK

İşletmeler, vale hizmeti alan müşterileri, sahip olduğu haklar konusunda uyaracak. Vale hizmet bedeli müşterinin görebileceği şekilde belirtilecek.

Fotoğraflı vale kimlik kartı düzenlenecek valeler, ayırt edici kıyafet giyecek, araçlar için ayrıntılı teslim fişi düzenlemek zorunlu olacak. Vale görevlisi, kendi ya da işvereni dışında başka kişiler hesabına bu hizmeti veremeyecek.

SON GÜNLERDE YİNE GÜNDEMDE

Özellikle değnekçiler geçtiğimiz günlerde karıştıkları olaylarla bir kez daha gündeme geldi. İstanbul Taksim'de değnekçilik yapan bir kişi otopark ücreti ödemek istemeyen bir kişiyi bıçaklamıştı.