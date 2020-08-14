Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak
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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nın artan vakalar ve salgınla mücadele kapsamında 81 İl valiliğine gönderdiği "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelgeye göre "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak.

14.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:12

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Bu kapsamda Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak. Genelgeye göre, Kovid-19 tanılı/temaslı/evde izolasyona alınanların izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da kullanılarak sağlanacak.

Genelgede, daha önce valiliklere gönderilen genelge ile"izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Vali/Kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi" talimatı bildirildiği hatırlatıldı.

HALK SAĞLIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Genelgede, evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edildiğine dikkat çekilerek bunun önüne geçilmesi amacıyla alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, test sonuçları pozitif olan ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanacak.

MAHALLE DENETİM EKİPLERİ OLUŞTURULACAK

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak.

Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütülebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) görevlendirilmeleri sağlanacak.

İZOLASYON KURALLARINA UYMAYANLARA CEZA VAR

Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. Konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK'nın 195'inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak
Haber Yorumları (6)
MEHMET: Lise mezunu parti aracılığıyla atanan bekçiler yapar bu işi, vakaları daha iyi gizlerler.
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POLİS: TABİKİ POLİS OLACAK
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BIKTIRDINIZ: Mahalle aralarında sosyal mesafe kurallarına uyulmadan maskesiz dışarıda çocuklarını oynatanlar kapı önlerinde oturanlar var lütfen bir ihbar hattı kurunda şikayet edelim kişi başı 900tl yesinler
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