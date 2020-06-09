Son dakika... İçişleri Bakanlığı: "Etkisiz hale getirilen teröristin, 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu... Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı, Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde etkisiz hala getirilen teröristin, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu olan 'Devrim Devran' kod adlı Salih Ekinci olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde etkisiz hala getirilen teröristin, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu olan 'Devrim Devran' kod adlı Salih Ekinci olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, sözde Amed eyaleti 'Ape Musa' alanı sorumlusu olan 'Devrim Devran' kod adlı Salih Ekinci olduğu tespit edilmiştir" denildi. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristin; 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Hani-Topcular karayolu üzerinde Yukarı Turalı bölgesinde yapılan silahlı saldırı sonucu, Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğu belirlendi" ifadesi kullanıldı. - ANKARA Kaynak: İHA