Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 terörist etkisiz hale getirildi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzun zamandır takip edilen 8 kişilik terörist grubunun Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından teröristlere yönelik yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi. "Kahramanlarımızı kutluyorum" diyen Bakan Soylu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi."

Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 terörist etkisiz hale getirildi

SİNCAR'DA DA 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mlli Savunma Bakanlığı da gün içerisinde Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı ise Eren-7 Operasyonları kapsamında Tunceli'nin Hozat ilçesi Dağyurdu Mahallesi kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından jandarma silahlı insansız hava aracı ile hava kuvvetlerinin desteğinde düzenlenen operasyonda 1 bölücü örgüt mensubunun silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: 'Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi.'
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi."
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (1)
KARGOCU: Sn Bakanımız çok kibar ifade etmiş. Ben olsaydım 8 terörist gebertildi derdim. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık.
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