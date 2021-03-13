Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti

Koca, acı haberi Twitter'dan şu ifadelerle paylaştı: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem anneleri Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum."

ANNESİNE KÜFÜR EDEN ŞAHSIN SERBEST KALMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Süleyman Soylu geçtiğimiz aylarda, hastanede tedavi gören annesi Servet Soylu ile fotoğrafını paylaşmış ve bu tweetin altına küfürlü yorum yazan şahsın adli kontrolle serbest bırakılmasına çok sert çıkmıştı. Sosyal medyadan duruma isyan eden Soylu, "Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

YARIN İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

Servet Soylu'nun cenazesinin, yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADILAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başsağlığı mesajında, "İçişleri Bakanımız, dava ve yol arkadaşım Süleyman Soylu'nun ve ailesinin acısını paylaşıyor, merhume Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mesajında "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendinin Hakk'a yürüyen kıymetli validesi Servet Soylu Hanımefendiye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise üzüntülerini şu cümlelerle anlattı: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu hanımefendinin vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Başta Bakanımıza ve tüm ailesine başsağlığı diliyoruz."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem anneleri Servet teyzemizin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımız ve kederli ailesine sabırlar diliyorum."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem annesi Servet Soylu'nun vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.