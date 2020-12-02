Son Dakika! Bakan Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına yanıt: Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir
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Son Dakika! Bakan Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına yanıt: Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir

02.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:08

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasıyla ilgili çok net konuştu. Soylu, "Suikast girişimi söz konusu değildir. Yakalanan kimse söz konusu değildir. Terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır, kendilerinden söz ettirmek" dedi.

Bazı basın yayın organlarında, terör örgütü DEAŞ tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönünde haberler yer almıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü söz konusu iddiaları yalanlarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"SUİKAST GİRİŞİMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bakan Soylu, söz konusu iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "Suikast girişimi söz konusu değildir. Yakalanan kimse söz konusu değildir. Bu tehditler her zaman vardır. Bunların kamuoyuyla ve medyayla paylaşılmamasını tercih ederiz. Terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır, kendilerinden söz ettirmek" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika! Bakan Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına yanıt: Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir
Haber Yorumları (2)
CELAL T: kim söz ettiriyor acaba
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MERT: İmamoğlu çok film izliyor. . . senaryolar yazıp çiziyorlar kendi kendilerine
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500
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