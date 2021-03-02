Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul'da bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmalarına verilen desteğin parasal büyüklüğü 5,6 milyar liradır."
02.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:53
Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul'da bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmalarına verilen desteğin parasal büyüklüğü 5,6 milyar liradır.
İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul'da bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmalarına verilen desteğin parasal büyüklüğü 5,6 milyar liradır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy