Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul'da bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmalarına verilen desteğin parasal büyüklüğü 5,6 milyar liradır."
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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul'da bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmalarına verilen desteğin parasal büyüklüğü 5,6 milyar liradır."

02.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:53
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu:

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul'da bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmalarına verilen desteğin parasal büyüklüğü 5,6 milyar liradır.

İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul'da bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmalarına verilen desteğin parasal büyüklüğü 5,6 milyar liradır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

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