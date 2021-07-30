Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili ilk açıklama: Kürt-Türk meselesiyle alakası yok
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Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili ilk açıklama: Kürt-Türk meselesiyle alakası yok

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Konya'nın Meram ilçesinde, aynı aileden 7 kişi acımasızca öldürüldüğü olayla ilgili Türk-Kürt kavgası iddialarına İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama geldi. Bakan Soylu, "Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yok. Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili ilk açıklama: Kürt-Türk meselesiyle alakası yok - Haberler
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