Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınanlardan 79'u terör örgütü üyesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Boğaziçi'ndeki gözaltılarla konuşan Bakan Soylu,gözaltına alınanlardan 79'unun terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.

CEMİL BAYIK, 3 GÜN ÖNCE HDP'YE TALİMAT VERDİ

Cemil Bayık 3 gün önce HDP'ye talimat verdi. Bunu İçişleri Bakanı olarak ben biliyorum. DEAŞ'ın neye hizmet verdiğini biliyor musunuz? Bunu ben biliyorum. Gezi olayları dahil olmak üzere bu kadar kaynak nereden geldi? Kavala'nın oluşturduğu bir sistemle her şey ortada. Terör örgütlerini bir tarafa bırakıp bilgi kirliliğini vatandaşa söylemezsek olur mu? Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılardan çoğu terör örgütü DHCKP- TKP/ML mensubu. Bunu vatandaşa kim söyleyecek?

BOĞAZİÇİ'NDEKİ GÖZALTILAR

Burası bir üniversite. Bir önceki seçimde üniversite rektörünü öğrenci mi seçti? Hayır. Adaylardan biri seçildi.Türkiye'nin en çok akademik yayın üreten en başarılı üniversiteler hangileri? "Kayyım rektör" tabiri faşist bir yaklaşım. Siyasi bir yaklaşım. Üniversitenin kendi içini kapsayacak bir yaklaşım değil. Burada maalesef marjinal ideolojik çok uçlarda olanmerkeze çekmişler. Bu doğru değil. Bizim konuşacaklarımız onların başarılarıdır.