Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınanlardan 79'u terör örgütü üyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınanlardan 79'u terör örgütü üyesi

02.02.2021 20:56 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:04
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınanlardan 79'u terör örgütü üyesi

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınanlardan 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Boğaziçi'ndeki gözaltılarla konuşan Bakan Soylu,gözaltına alınanlardan 79'unun terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.

CEMİL BAYIK, 3 GÜN ÖNCE HDP'YE TALİMAT VERDİ

Cemil Bayık 3 gün önce HDP'ye talimat verdi. Bunu İçişleri Bakanı olarak ben biliyorum. DEAŞ'ın neye hizmet verdiğini biliyor musunuz? Bunu ben biliyorum. Gezi olayları dahil olmak üzere bu kadar kaynak nereden geldi? Kavala'nın oluşturduğu bir sistemle her şey ortada. Terör örgütlerini bir tarafa bırakıp bilgi kirliliğini vatandaşa söylemezsek olur mu? Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılardan çoğu terör örgütü DHCKP- TKP/ML mensubu. Bunu vatandaşa kim söyleyecek?

BOĞAZİÇİ'NDEKİ GÖZALTILAR

Burası bir üniversite. Bir önceki seçimde üniversite rektörünü öğrenci mi seçti? Hayır. Adaylardan biri seçildi.Türkiye'nin en çok akademik yayın üreten en başarılı üniversiteler hangileri? "Kayyım rektör" tabiri faşist bir yaklaşım. Siyasi bir yaklaşım. Üniversitenin kendi içini kapsayacak bir yaklaşım değil. Burada maalesef marjinal ideolojik çok uçlarda olanmerkeze çekmişler. Bu doğru değil. Bizim konuşacaklarımız onların başarılarıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Didem Kınalı Yıldız Tilbe
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Darbe İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınanlardan 79'u terör örgütü üyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 21:04:45. #1.15#
title