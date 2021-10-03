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Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Adana'da güvenlik toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Adana'da güvenlik toplantısına katıldı

Son dakika politika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da güvenlik toplantısına katıldı.

ADANA (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da güvenlik toplantısına katıldı.

Bakan Soylu, sabah saatlerinde havayoluyla Adana'ya geldi. Soylu'yu Adana Havalimanında Adana Valisi Süleyman Elban, Ak Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Jülide Sarıeroğlu, Ahmet Zembilci, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve çok sayıda bürokrat karşıladı.

Soylu daha sonra Adana Valiliği ek binası tarihi Kız Lisesine geçti. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Soylu ardından güvenlik toplantısına geçti.

Ankara'dan da birçok ismin katıldığı güvenlik toplantısı basına kapalı olarak devam ediyor.

Bakan Soylu daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü bahçesinde araç teslim törenine katılacak ardından muhtarlarla bir araya gelecek. - ADANA

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Adana'da güvenlik toplantısına katıldı

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Adana'da güvenlik toplantısına katıldı

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Adana'da güvenlik toplantısına katıldı

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Adana'da güvenlik toplantısına katıldı

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Adana'da güvenlik toplantısına katıldı

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Adana'da güvenlik toplantısına katıldı

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